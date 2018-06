Le rang 10 asphalté sur plusieurs kilomètres

Val-Joli (RC) – Échelonné durant les dernières années pour l’aménagement et l’asphaltage du rang10, la deuxième et dernière couche de bitume a été apposée la semaine dernière à partir du petit pont qui enjambe le ruisseau jusqu’à l’adresse civique 680 à quelques mètres près. Au total, toutes les couches nécessaires ont été exécutées, du pont jusqu’à l’adresse807, soit un peu plus de quatre kilomètres.

Il reste maintenant la portion en mauvais état qui va du pont jusqu’à l’intersection de la route249. Cette étape commande un investissement et des travaux plus élaborés en lien avec les paliers gouvernementaux et municipaux. Un dossier à suivre qui laisse au moins l’avantage d’une chaussée toute neuve! Tout comme le rang 11, c’est l’entreprise Eurovia qui était chargée des travaux.