Souper spaghetti et autres activités pour la missionnaire Carole Saint-Hilaire

Richmond (RC) – Afin de retourner au Rwanda auprès de jeunes et adultes démunies, la missionnaire laïque de Richmond, Carole Saint-Hilaire, invite la population à son repas-bénéfice de spaghetti qui sera servi le samedi 26 mai, dès 17h, à la Légion canadienne. Une contribution monétaire est demandée pour chaque convive.

À cette activité s’ajouteront deux autres cueillettes dont celle d’une vente de garage qui aura lieu le samedi 2 juin au Centre communautaire de Richmond (rue Gouin) où les gens pourront offrir des dons pour divers articles et objets en bon état.

Par la suite, grâce à la Bouchère du Village, Carole Saint-Hilaire et ses bénévoles seront à l’Exposition agricole du comté de Richmond où se déroulera le Wolfe BBQ Fest dans son nouvel environnement, du 15 au 17 juin. Ils occuperont à cette occasion deux bars et tous les pourboires seront remis aux efforts de la missionnaire et de son équipe.

Vers une troisième mission au Rwanda

«Je retourne au Rwanda pour une 3e mission vers le début de décembre prochain. Nous avons beaucoup à faire pour récolter le plus de dons possible afin d’aider les plus démunis. À titre d’exemple, la cuisinière au biogaz, le puits, les rénovations des trois écoles, les uniformes scolaires qui sont obligatoires et les études exigent du temps et de l’argent. Il y a aussi d’autre aspect, dont l’achat de commerces ambulants pour subvenir aux besoins des familles, de l’aide aux jeunes qui ont le sida, l’accès aux hôpitaux, la nourriture pour le projet Indabo (tout-petits de 3 à 6 ans) ainsi que l’OPDE (centre pour les enfants de la rue maintenant au centre)», mentionne la missionnaire laïque

Carol Saint-Hilaire tient à remercier tous les bénévoles qui lui apporte de l’aide continuellement. De plus, la missionnaire reçoit un appui important des commerces et entreprises regroupant jusqu’à maintenant Gabriel Couture et fils, Salon de coiffure fière allure, Suzanne Boucher (Tupperware), Fleuriste Richmond, Papeterie2000, Cuisine MS, Coiffure Excel, Esthétique Angélique, Beauté signé M, Fromagerie campagnard, Hôtel Grand Central, Jean Guy Mercier, Sylvie Gosselin (Avon), Korvette, Chaussures Lucien Benoit, Annie Gendron brocanteur, Boutique Leclerc, Boutique en fête, Caisse Desjardins, Macdonald, Salon électronique de Windsor, Boulangerie Pelletier, Restaurant Mike, Valentine, Quillorama, Bijouterie Poirier, et Bouchère du village.

Pour de l’information additionnelle, composez le 819 826-3666.