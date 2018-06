Windsor - Comme depuis plusieurs années, les Chevaliers de Colomb de Windsor recueillaient le vendredi 11 mai des dons pour l’organisme Mira à l’intersection de la rue Saint-Georges et de la 2e avenue. Lors de cette journée de soleil plutôt frisquet, huit chevaliers se sont relayés de 9h à 17h30 auprès des automobilistes et aussi des passants. Le mouvement colombien devrait bientôt annoncer les profits versés à Mira. Sur cette photo apparaissent les chevaliers André Jeté et Paul Desruisseaux.