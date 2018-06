Marcel Saint-Pierre reçoit la Médaille d’argent du Lieutenant-gouverneur

Cleveland (RC) – C’est en date du 22 avril dernier que l’honorable J. Michel Doyon a présenté la Médaille d’argent du Lieutenant-gouverneur pour les aînés à M.Marcel Saint-Pierre pour son engagement bénévole au sein de sa communauté. M.Doyon a présenté la décoration au médaillé qui avait lieu à l’École secondaire de La Montée à Sherbrooke.

La remise de cette médaille mettait en valeur les 47 années d’implication de M.Saint-Pierre auprès d’Héma Québec. Résident du Canton de Cleveland et membre de longue date du Club des Lions de Richmond-Melbourne, il a toujours été présent dans plusieurs organismes en plus de suivre les affaires municipales et les activités concernant les communautés environnantes.

L’an dernier, il a séjourné à Haïti pour donner divers produits aux personnes démunies. La famille, les proches et amis sont très heureux de cet hommage à M.Marcel Saint-Pierre.