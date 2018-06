Ouverture du Marché champêtre de Melbourne et inauguration de projets

Canton de Melbourne – C’est le 19 mai qu’aura lieu le lancement officiel de la 15e saison du Marché champêtre de Melbourne. Cette saison aura lieu sous le signe de l’abondance, du rayonnement de la région et des festivités.

Après 14 saisons, il est possible d’affirmer que le Marché Champêtre de Melbourne est encore en pleine expansion. En effet, un engouement pour l’achat local est observable dans la population avec une hausse de l’achalandage, une augmentation des achats et de l’argent dépensé au marché. Les clients fidèles sont nombreux et les gens apprécient l’ambiance, la convivialité du marché, le contact avec les producteurs ainsi que la variété et la grande fraîcheur des produits.

Pour sa 15e saison, le Marché champêtre fait peau neuve! La clientèle aura la chance de voir un vent de nouveauté et de fraicheur, tout en y retrouvant encore la traditionnelle ambiance festive, familiale et champêtre. Un nouvel espace BBQ a été aménagé, le décor a été rafraichi et la disposition des tables permet une circulation plus fluide dans le marché.

Une ardoise et des arbres

Il y aura également l’inauguration du projet Le Marché champêtre de Melbourne, au cœur d’un milieu riche depuis 15 ans! En guise de monument, une ardoise géante permettra à plusieurs artistes de la région de venir peindre des œuvres représentant les lieux importants ainsi que le paysage agroalimentaire de la région. Il s’agit d’un projet rassembleur créant un lien entre les artistes d’ici et la population.

De plus, la saison débute par la plantation de 15 arbres sur le terrain du marché dans le cadre de la Journée de l’arbre. Il y aura aussi tout au long de la saison des activités pour les familles telles que la musique, les tours de poney, les animaux sur place ainsi que des ateliers informatifs et divertissants

Les étals seront bien remplis cette année avec les fidèles producteurs et plusieurs nouveaux également. Une boulangerie biologique se joint à l’équipe cette année et un comptoir de viandes a été installé afin d’augmenter notre offre. D’autres producteurs viennent compléter l’assortiment avec des asperges, des poissons de pisciculture pêchés et dépecés sur place, des produits d’érable, des lactofermentations et de l’ail. Vous pourrez ainsi explorer de nouvelles facettes de notre terroir et faire saliver vos papilles gustatives. Tout ceci laisse présager une 15e saison exceptionnelle.

Rappelons que le Marché champêtre de Melbourne (qui est sur Facebook) est un organisme sans but lucratif qui regroupe des producteurs-transformateurs agroalimentaires et des artisans des cantons de Cleveland et Melbourne, de Richmond et des environs. Il a été fondé en 2003.