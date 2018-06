Un autre succès pour le Printemps des artisans

Saint-François (RC) – La 6e édition du Printemps des artisans de l’Association du lac Tomcod a de nouveau été une belle réussite avec un total de 29 artisans provenant des territoires locaux et régionaux. Parmi eux s’ajoutaient quelques autres venant principalement vers les secteurs de la métropole. Quant aux visiteurs et amateurs de belles pièces et trouvailles, les deux jours des 28 et 29 avril souvent pluvieux et gris ont favorisé l’affluence qui a dépassé le cap des 400 entrées à la salle des Chevaliers de Colomb de Windsor.

«C’est encore une bonne édition; les gens ont encouragé les artisans en plus de générer de bons commentaires. Durant ces deux journées, nous avons pu vendre nos cartes de membres à la population et profiter des bonnes recettes venant des artisans, ce qui permet de poursuivre nos efforts et nos projets», mentionne le président de l’association, Claude Paulin, qui est également conseiller municipal de la Municipalité de Saint-François.

Plus d’une vingtaine de commerces, entreprises et partenaires ont encouragé le Printemps des artisans. Les députés du comté Richmond et de Richmond-Arthabaska étaient de passage durant ces deux journées.