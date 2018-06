Soutien financier pour les services de garde éducatifs en milieu familial

Comté de Richmond (RC) – Au nom du gouvernement du Québec, la députée Karine Vallières a annoncé le 3 mai un soutien financier de près de 63000$ pour les services de garde éducatifs en milieu familial de la circonscription de Richmond. Cet octroi à l’intention de trois bureaux coordonnateurs (BC) profite au Centre de la petite enfance Magimo, La Sourcière et Fammili-Gard’Estrie.

«Les services de garde, ce sont des milieux de vie où les enfants vivent en groupe, découvrent et expérimentent, s’initient aux différents mondes qui les entourent. Il est important de soutenir les responsables de services de garde en milieu familial des MRC des Sources, du Val-Saint-François et de l’arrondissement Rock Forest-Saint-Élie–Deauville. Ainsi, ils peuvent continuer d’offrir des milieux de vie de qualité et des activités stimulantes aux enfants qu’ils accueillent au quotidien», estime MmeVallières.

Le soutien financier qui regroupe les trois BC permet d’assurer les montants liés aux trois CPE suivants:

• Magimo (Saint-Denis-de-Brompton, MRC du Val-Saint-François) reçoit 19420$ pour l’élaboration d’une formation visant à mieux intervenir auprès des garçons, à mieux répondre à leurs besoins particuliers, et de favoriser une formation sur l’éveil musical;

• La Sourcière (Wotton, MRC des Sources) profite 18423$ pour organiser un colloque portant sur les méthodes d’intervention auprès des enfants ayant des besoins particuliers, de même que sur les manières d’aider les tout-petits à résoudre les problèmes relationnels;

• Famili-Gard’Estrie (arrondissement Rock Forest-Saint-Élie–Deauville – Ville de Sherbrooke) se voit attribuer un montant de 25000$ pour la préparation de formations sur la motricité fine et le développement sensoriel, cognitif et langagier. Des conférences et des fiches pédagogiques seront aussi offertes.

Le soutien annoncé à l’intention des BC fait suite à un appel de projets lancé en décembre 2017. Le gouvernement du Québec rappelle que le 21 mars dernier, le ministre de la Famille Luc Fortin annonçait l’attribution d’une somme de plus de 2,7M$ à l’intention des BC pour la réalisation de 123 projets. Elle sera mise en œuvre partout au Québec en vue de favoriser le développement global des enfants.