Une vingtaine de cadets sous la présidence de la mairesse de Windsor

Windsor (RC) – Sous la présidence d’honneur de la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, la 41e revue annuelle du Corps de cadets2950 avait lieu à la grande salle des Chevaliers de Colomb le dimanche 6 mai en présence d’officiers, de parents et amis. Dès 13h, l’entrée des dignitaires, le salut général, l’inspection et le défilé de cadets ont cheminé vers la remise des récompenses annuelles.

«Plusieurs cadets et cadettes méritaient des trophées, mais suite à une sélection équitable pour tous, nous avons jugé que certains candidats et candidates avaient excellé plus que d’autres dans les disciplines récompensées», affirmait la capitaine Brigitte Yargeau, commandant du Corps2950, dans le livret de la 41e revue2017-2018.

Trophées, plaque et médailles ont ainsi souligné les efforts suivants:

• Le trophée du meilleur exploit au tir: Guillaume Pruneau;

• la plaque Marie-Christine-Pruneau pour la persévérance: Steven Dusseault;

• le trophée Estelle-Gobeil pour l’efficacité générale féminine: Jolianne Roulx;

• le trophée Gérald Larochelle pour l’efficacité générale masculine: Guillaume Flaust;

• le trophée de la Bottine d’Or pour la tenue: Katherine Flaust;

• le trophée Jonathan-Préfontaine-Galarneau du meilleur cadet/cadette-cadre: William Robert;

• le trophée du Commandant pour le surpassement de soi: Kim Boisvert;

• la médaille de service pour une 4e année: Kim Boisvert;

• la barrette pour une 5eannée de service: Mathieu Flaust et Kelly Gendreau;

• la médaille de la Légion: William Robert;

• la médaille Strathcona: Thomas Godbout.

Mme Bureau a apprécié l’honneur de pouvoir s’adresser aux cadettes et cadets ainsi qu’aux dirigeants du Corps2950. «Je suis très fière d’être ici avec vous. Votre organisme est un modèle d’implication et de participation des jeunes dans des activités variées, ce qui constitue la base d’une société engagée. D’ailleurs, la Ville est heureuse d’offrir un espace au Centre communautaire René-Lévesque pour le Corps de cadets.»

Au terme de cette revue annuelle, le Corps de cadets2950 a invité les dignitaires et invités à poursuivre la journée afin de fraterniser avec quelques rafraichissements. L’année se terminera avec la présence de membres qui ont choisi de s’intégrer au camp d’été.

La direction actuelle du Corps de cadets de Windsor regroupe la capitaine et commandant Brigitte Yargeau; le capt. Louis René Labrecque, commandant adjoint et officier d’instruction; capt. Suzie Grégoire et slt. Jean-François Mercier; Ghislain Huppé, responsable du quartier-maître; l’adjudant-chef Kelly Gendreau, cadet commandant; Nancy Dumont, présidente du comité d’aide aux cadets et Jean Jr. Schinck, trésorier du comité d’aide aux cadets.