Le directeur des incendies de St-Camille a donné sa démission

St-Camille (PP/GCA) – Selon le maire de la municipalité, M.Philippe Pagé, le Directeur Adrien Beaudoin, qui était en poste depuis plusieurs années déjà, aurait quitté son poste à la direction du service, suite à une profonde divergence d’opinions avec les élus de l’endroit.

Le maire Pagé reconnait toutefois que M.Beaudoin a beaucoup donné durant son passage qui s’est échelonné sur une période de près de 40 ans. Il a toujours été très présent pour le personnel de son service, et il n’aura jamais ménagé son énergie, afin de faire avancer les différents dossiers de la brigade, particulièrement dans les dernières années. Selon M.Pagé, le Directeur Beaudoin a su donner un souffle renouvelé au service des incendies, surtout quand on pense au nouveau Garage municipal qui abrite maintenant les camions et le matériel du département, et l’arrivée prochaine du nouveau camion des pompiers.

Présentement c’est le Directeur adjoint du service, M.Tony Marcotte, qui assume l’intérim jusqu’à la nomination d’un successeur dans les prochaines semaines. Dans le même ordre d’idée, M.Vianney Domon, qui a occupé un poste de pompier pendant près de 40 ans, a également quitté le département, dans la foulée des derniers événements. Selon nos informations, le service compterait près d’une douzaine de pompiers, et de nouvelles recrues seraient actuellement en formation.