Art de s’exprimer : Sarah Chênevert remporte la finale de club

Windsor (RC) – Le club Optimiste de Windsor est particulièrement fier d’annoncer la tenue de la finale de District de la compétition de l’Art de s’exprimer. La candidate Sarah Chênevert a remporté la finale de club et devient également représentante de la zone 33 qui comprend les clubs d’Asbestos, Valcourt, Windsor et Wotton. La compétition se déroulera durant la journée du dimanche 6 mai à Saint-Hélène-de-Bagot.

Le District comprend sept zones qui peuvent présenter deux candidats, une fille et un garçon. Le concours s’adresse aux jeunes de 4e, 5e et 6e année. «Les participants doivent écrire et présenter à l’orale un texte d’une durée entre deux et trois minutes. Le thème de cette année est Raconte-moi une histoire et Sarah a choisi de nous parler des Olympiques de 2022. Nous lui souhaitons bonne chance et lui disons bravo pour le cheminement accompli», de souligner André Houle.