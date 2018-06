Le Club Lions présent dans la région des Sources

Asbestos (GCA) – Implanté depuis maintenant deux ans à Asbestos, les Lions ne ménagent jamais le temps et les efforts, afin de rendre de multiples services aux personnes démunies. Que ce soit pour l’aide à l’achat de lunettes, l’aide alimentaire, l’aide budgétaire et autres. Les Lions sont présents sur le terrain, et ils veulent faire leur part pour améliorer la qualité de vie des personnes dans le besoin dans la MRC des Sources.

Depuis deux ans, l’organisation des Lions a tenu une clinique de dépistage pour des problèmes de vision dans une école primaire d’Asbestos, en plus d’avoir contribué à l’achat de lunettes pour une dizaine de personnes démunies, avoir procédé à la collecte de lunettes usagées pour les pays pauvres, avoir contribué à l’aide alimentaire dans la MRC et apporté sa contribution au Service budgétaire populaire des Sources, à Défi Handicap des Sources, à la Maison des familles « FamillAction », et procédé à la collecte de prothèses auditives usagées.

Afin de pouvoir continuer à offrir de tels services, les Lions d’Asbestos organisent une première activité d’autofinancement, soit un souper, le mercredi 9 mai, au Centre communautaire Notre-Dame-de-Toutes-Joies, à compter de 18 h 00. Pour cette occasion, l’organisme sans but lucratif s’est entouré d’un président d’honneur, en la personne de M. René Lachance, directeur des finances chez Duclos Assurances. Le prix est de 65 $ par personne ou 60 $ par personne pour une tablée de huit personnes. Pour réservation : M. Marc DesRosiers, président, au : 819 879-0321, ou encore, Lucie Gagné, trésorière, au : 819-879-1013