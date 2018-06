Richmond dit merci à ses bénévoles !

Richmond – Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, la Ville de Richmond a tenu à souligner leur contribution dans la communauté en organisant sa soirée de reconnaissance des bénévoles.

En partenariat avec le Centre d’action bénévole de Richmond ainsi que les municipalités du Canton de Cleveland ainsi que du Canton de Melbourne, cette soirée un franc succès avec plus de 200 bénévoles et une cinquantaine d’organismes présents. 45 bénévoles ont reçu plusieurs certificats provenant du comité organisateur, du député de Richmond-Arthabaska M. Alain Rayes et de la députée de Richmond Mme Karine Vallières, qui était d’ailleurs sur place.

Peu importe le secteur où ils œuvrent, tous les bénévoles qui tendent la main, jour après jour, sont unis et mus par le même objectif : faire la différence et contribuer au mieux-être de notre communauté. Depuis plus de 30 ans, l’Action bénévole est reconnue partout au Québec, et la Ville de Richmond est fière de participer à ce mouvement.