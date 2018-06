Un succès pour le quinzième Bazar bébés et enfants

Richmond (RC) – La quinzième édition du Bazar bébés et enfants de l’école St-Francis s’est tenue le 14 avril. Les visiteurs ont encouragé les classes de 3e cycle de Mandy Sullivan et de sa collègue, Karine. Au total, 46 étudiants ont participé à la planification, la mise en place et à l’organisation de cet évènement. Pour cette journée, les bénéfices ont atteint un montant de 1100 $ ce qui permettra aux jeunes de l’école de participer à leur voyage de fin d’année.

La surface du gymnase de l’école était bien remplie avec les 41 tables et 15 supports à vêtements aux familles désireuses de vendre leurs articles. Des commerçants et entreprises s’ajoutaient aussi avec leurs produits, ainsi que des organismes sans but lucratif. Dix-huit élèves étaient aussi présents à l’accueil et à la cafétéria afin de vendre des collations, des articles provenant de leurs classes et des billets pour des prix de présence.

Réflexions et projets

Quatre enseignants, quatre bénévoles communautaires et un parent ont encadré et supervisé les élèves.

Des remerciements sont adressés aux nombreux visiteurs qui ont rempli la salle de gym tout au long de la journée à la recherche de bonnes aubaines. Le comité des parents a pour sa part assuré la tenue des ventes de livres usagés à la bibliothèque de l’école. Merci également à Carie Nixon, Fran Enright, Les Gars de saucisses, l’Association des Townshippers, Jacabums et Penster Shop.

D’autre part, Mandy Sullivan en était à sa huitième année à la coordination du Bazar bébés et enfants. « J’ai fait mon primaire à St-Francis et mon secondaire à l’école régionale de Richmond. À partir de 2004, j’étais enseignante à l’école de mon enfance et depuis, j’ai toujours aimé mon travail et ma communauté. En plus de pouvoir côtoyer mes collègues et les enfants, j’ai l’opportunité de partager avec eux des idées et des réalisations qui font en sorte de dynamiser notre milieu », constate Mme Sullivan.