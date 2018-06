Marc Morin désigné bénévole de l’année à Windsor

Windsor (RC) – Avec pour thème Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat! à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole qui se déroulait dans l’ensemble du Québec, le Centre d’action bénévole (CAB) de Windsor et région a retenu huit bénévoles pour leur implication auprès des communautés de Windsor et Val-Joli. C’est Marc Morin qui a été désigné bénévole de l’année pour l’année 2018.

Impliqué depuis 40 ans auprès des Chevaliers de Colomb de Windsor, M. Morin a occupé plusieurs fonctions au fil de ses quatre décennies, dont celle de siéger depuis 12 ans au sein du Conseil 2841. Il a été Syndic, Député Grand Chevalier et durant quatre ans à titre de Grand Chevalier avant de laisser récemment sa place à son collègue Jean Jr. Schinck.

Manœuvre et contremaitre à l’usine Domtar de Windsor, Marc Morin et son épouse ont deux filles. Au fil des dernières années, son apport a été de démolir le presbytère détérioré pour un espace de stationnement appréciable à la fois pour les chevaliers et les voisins. Il a aussi amélioré le bâtiment de l’ancienne église, entre autres avec un système d’air conditionné et de nouvelles portes. Depuis cinq ans, il s’occupe des soupers mensuels et de la location de salle.

À M. Morin s’ajoutaient sept personnes qui ont été retenues pour le titre de bénévole. Il s’agit de Micheline Lessard de l’Association des auxiliaires bénévoles; de Donald Fournier pour la municipalité de Val-Joli; de Louisette Richard du Centre d’action bénévole; de Huguette Saint-Laurent Normandin du Cercle de fermières; de René Nicol de la paroisse Saint-Philippe, de Jocelyne Bégin des Filles d’Isabelle et de Michel Morin de l’école Saint-Gabriel.

La directrice du CAB, Manon Labrie, a présenté les élus et invités qui regroupaient la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau; le maire de Val-Joli, Rolland Camiré; la présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, Manon Morin; la représentante de la députée du comté de Richmond Karine Vallières, Jacynthe Bourget, ainsi que le représentant du député du comté de Richmond-Arthabaska d’Alain Rayes, Alexandre Mailhot.

Comme chaque année, la rencontre annuelle se tenait au bâtiment des Chevaliers de Colomb. Le comité organisateur regroupait Réjeanne Auger, Armand Richard, Claudette Saint-Pierre et Louise Tremblay.