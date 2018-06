Le rendez-vous d’un moment entre 5 générations

St-Camille (GCA) – C’est toujours un moment bien spécial, et un temps fort de retrouvailles à la fois très convivial et bien particulier, que celui de la rencontre de plusieurs générations d’une même famille dans le cadre d’une grande célébration de la vie. Moment propice et bien choisi pour réunir petits et grands, afin de célébrer ensemble l’histoire de sa famille.

Mme Bernier a eu 11 enfants, dont 9 vivants, et une remarquable descendance de 25 petits-enfants, 43 arrière-petits-enfants et maintenant un arrière-arrière-petit-fils. Au total avec les conjoints, la famille est composée de 121 membres. Mme Lucille Bernier est âgée de 90 ans, et elle vit toujours dans son logement à St-Camille.