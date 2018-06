Traditionnel souper homard annuel du Parc Marie-Victorin

Kingsey-Falls (GD/GCA) - Comme à chaque année à cette période, c’est le samedi 26 mai prochain, que se déroulera le traditionnel souper homard du Parc Marie-Victorin de Kingsey-Falls. Rappelons que cette soirée-bénéfice permet à l’organisme de poursuivre sa mission. Dans le cadre de cette grande soirée festive, quelque 550 personnalités du monde des affaires de la région sont conviées à cette importante collecte de fonds annuelle. C’est sous le grand chapiteau, au cœur même des jardins, que seront accueillis les convives. Au menu, des homards fraîchement arrivés de Cap-d’Espoir en Gaspésie, et du bœuf Highland.

C’est Mme Karine Vallières, qui sera la présidente d’honneur de cette édition2018. «Le Parc Marie-Victorin, c’est plus que des jardins thématiques! C’est une pépinière de bénévoles passionnés qui travaillent depuis plus de 30 ans à faire connaître la flore d’ici, mais également à animer le milieu socio-économique de la région et c’est un honneur pour moi d’y être associée», de confier MmeVallières.

En plus de contribuer aux projets de développement du Parc Marie-Victorin, les participants auront la chance de gagner des prix de présence dont le grand prix: un crédit voyage de 3 000$, offert en collaboration avec Voyages Régence.

Si vous êtes intéressés à être de cette grande fête du printemps au Parc Marie-Victorin de Kingsey-Falls, vous pouvez réserver sans plus tarder vos places et vos tables, en appelant directement au Parc Marie-Victorin au: (819) 363-2528 ou par courriel à: evenement@parcmarievictorin.com.