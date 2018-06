Des bénévoles qui s’impliquent au Pain partagé à Danville

Danville (GCA) – Sous l’égide des Chevaliers de Colomb du Conseil 3322 de Danville, plus de 50 bénévoles se sont impliqués très activement une fois de plus, lors de la distribution porte-à-porte du Pain partagé. Comme à l’habitude, la vente du traditionnel pain du Vendredi saint s’est faite dans un temps record, grâce aux nombreux bénévoles, qui sont arrivés très tôt au local des Chevaliers de Colomb sur la première avenue à Danville.

Quelque 1295 pains ont été ainsi vendus aux quatre coins du vaste territoire de Danville, et ont même manqué de pains. Ce qui a permis d’amasser la somme de 3650$. Comme à l’habitude, les gens attendaient fébrilement à la maison, le passage des personnes qui donne du temps pour cette cause, bien souvent depuis de très nombreuses années. Encore une fois les frères Chevaliers de Danville, ont pu amasser des fonds qui serviront tout au long de l’année, pour les différentes œuvres de bienfaisance pour la communauté, et ce jusqu’au panier de Noël2018.