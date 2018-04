À la recherche d’un emploi étudiant ? Voici la solution !

Asbestos - Le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, appuyé de ses principaux partenaires la Caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources et la ville d’Asbestos, est fier de lancer pour une 23e année consécutive le programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi dans la MRC des Sources.

Un projet en 3 volets

Le volet Apprenti-Stage permet aux étudiants âgés de 14 à 16 ans de décrocher une première expérience sur le marché du travail et d’obtenir une bourse de 500$ en occupant un stage pratique de 80 heures au sein d’un organisme à but non lucratif. Expérience Travail-Été est un outil pour faciliter la recherche d’emploi des étudiants de la MRC des Sources, puisque ce volet permet à leur employeur de recevoir une subvention salariale. Les Bourses du Mérite étudiant d’une valeur de 100$ chacune, remises lors du désormais célèbre Gala du Mérite étudiant, visent la reconnaissance des jeunes ayant occupé un emploi étudiant pendant la période estivale.

Un partenariat gagnant

Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est un programme local important rendu possible grâce à l’implication année après année de nos précieux partenaires; la Caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources, la ville d’Asbestos, la ville de Danville et les municipalités d’Ham-Sud, St-Adrien, St-Camille, St-Georges-de-Windsor et Wotton. Depuis 1996, le projet a propulsé pas moins de 2039 étudiants vers l’emploi.

Inscriptions

Afin de procéder à leur inscription au Trio étudiant Desjardins pour l’emploi, les étudiants doivent se présenter d’ici le 18 mai à leur Carrefour jeunesse-emploi au 557 1re Avenue Asbestos, communiquer au 819 879-7667 ou communiquer via la page Facebook du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs. Les étudiants seront alors invités à prendre rendez-vous pour la rédaction de leur CV étudiant et pour l’accompagnement à la recherche d’emploi.

L’organisation

Propulseur de talent, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs est la porte d’entrée des chercheurs d’emploi de 16 à 35 ans.