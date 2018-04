Asphaltage et réfections dans les MRC des Sources et Val-Saint-François

Estrie (RC) – Le ministère des Transports a présenté la Programmation routière 2018-2020 en date du 23 mars. Des investissements de plus de 206M$ seront injectés sur le réseau routier de la région de l’Estrie.

En ce qui a trait aux MRC des Sources et du Val-Saint-François, le Ministère annonce dix travaux d’asphaltage et de réfections. Six niveaux d’enveloppes monétaires sont liés aux investissements, soit de celles de moins de 1M$; de 1M$ à 5M$; de 5M$ à 10M$; de 10M$ à 25M$; de 25M$ à 50M$; et aux travaux de plus de 50M$. Les deux MRC auront droit à des investissements de moins de 1M$ et de 1M$ à 5M$. Les dix cantons, villages, municipalités et villes sont les suivants:

• Canton de Melbourne: asphaltage de l’autoroute55 entre Windsor et le Canton de Melbourne en direction nord (1M$ à 5M$).

• Danville: reconstruction du pont enjambant la rivière Nicolet sud-ouest sur le chemin Craig (1M$ à 5M$).

• Kingsbury: reconstruction du pont enjambant la rivière au Saumon sur la rue Principale (1M$ à 5M$).

• Maricourt: asphaltage de la route222, du chemin Laverdure au 7e rang (1M$ à 5M$).

• Richmond: réfection de l’égout pluvial sous la route116 (moins de 1M$).

• Saint-Adrien: asphaltage de la route216 (1M$ à 5M$).

• Saint-Camille: asphaltage de la route 216, de la route 255 vers Stoke sur 7,3km (1M$ à 5M$).

• Saint-François-Xavier-de-Brompton: reconstruction du pont enjambant le ruisseau des Vases sur le rang6 (moins de 1M$).

• Saint-Georges-de-Windsor: asphaltage de la route de l’Église entre Saint-Claude et la route 249 (1M$ à 5M$).

• Ulverton: asphaltage de l’autoroute55, direction sud (1M$ à 5M$).