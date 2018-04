Un message d’Erika Lockwood

Richmond – Un autre mois de mars très occupé vient de se terminer à Richmond avec les activités la St-Patrick. Au nom de la Société St-Patrick, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué de quelque façon que ce soit à nos diverses activités: souper de corned-beef (bœuf salé), le banquet médiéval, la parade et le brunch. De nombreux membres et non-membres ont consacré beaucoup de temps et d’efforts à ces différentes activités.

Nous avons récemment reçu une subvention et formé un partenariat avec le Townshippers Research & Cultural Foundation. Cela permet aux gens de faire des dons destinés aux activités de la St-Patrick et de recevoir un reçu d’impôt.

Les adhésions comme membre à la Société St-Patrick constituent la majeure partie de notre financement, donc si vous n’avez pas encore renouvelé votre carte de membre, veuillez contacter Julie O’Donnell à richmondstpat@hotmail.com, ou rendez-vous à la Quincaillerie Richmond au 220, rue Principale Nord à Richmond.

Merci à tous ceux qui ont soutenu la société et participé à nos évènements. Nous espérons que vous avez apprécié le mois vert!