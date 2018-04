Centraide Estrie : un apport solide d’Éric Ashby parmi les leaders et bénévoles

Estrie (RC) – Avec un objectif de 1 600 000M$, la 42e Campagne de Centraide Estrie s’est concrétisée par une réussite de 1 635 500$. Une équipe de 1000 bénévoles, l’apport de 15 leaders, dont Eric Ashby, proviennent de tous les milieux qui ont marqué la réussite. Ainsi, Centraide poursuivra encore financièrement son appui sur le territoire estrien qui regroupe les MRC du Val-Saint-François et des Sources.

Pour une deuxième année de suite, le directeur de l’usine Domtar à Windsor, Eric Ashby, a de nouveau assuré la présidence de la campagne. « Ces résultats, les meilleurs depuis les cinq dernières années pour Centraide Estrie, arrivent à point puisqu’ils permettront de renouveler le support et ses engagements envers ses 68 organismes bénéficiaires qui aident au quotidien, je tiens à le rappeler, plus de 62 000 personnes dans le besoin et ce, aux quatre coins de l’Estrie », a mentionné Eric Ashby. Au cours de la récente campagne de souscription, Eric Ashby, a été appuyé par un comité formé de 15 personnes activement impliquées dans plusieurs secteurs de la vie économique de l’Estrie et qui ont contribué à son succès. Leurs connaissances du monde institutionnel et des affaires, leurs implications et leurs contacts dans leurs différents secteurs, ont permis de consolider ou encore de développer de nouvelles adhésions en milieu de travail, et par le fait même d’accroître les résultats obtenus.

Outre le secteur manufacturier parrainé par M.Ashby, le Cabinet de campagne regroupait le Club des Leaders et les donateurs de mille dollars et plus sous l’apport d’Alain Lafond. Ce dernier de Cima + assurait également le secteur des Professionnels. Chantal Marcotte, planificatrice financière chez RBC, et Ismael Sondarjee de la BMO, Banque de Montréal, étaient responsables du secteur des Institutions financières. Martin Ratté, de la Caisse Desjardins du Mont-Bellevue, assurait la campagne dans le secteur Mouvement Desjardins.

À ses intervenants s’ajoute le président du conseil d’administration, Yves Jodoin, et Claude Forgues qui cumule 37 années à ce poste. Ce dernier quittera d’ici quelques mois l’organisme pour se lancer en politique avec derrière lui une 42e campagne de souscription réussie.