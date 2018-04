La MRC des Sources veut accueillir des jeunes professionnels

Asbestos (AP/GCA) - La MRC des Sources espère accueillir une dizaine de jeunes récemment diplômés, ou sur le point de l’être, à l’occasion d’un séjour exploratoire du milieu, qui se déroulera du 11 au 13 mai prochain. Le Carrefour jeunesse-emploi de Richmond, organise une série d’activités dans le but de faire découvrir la MRC des Sources sous un nouvel angle.

Des entrepreneurs et décideurs de la MRC des Sources, accueilleront lors de cette occasion, une dizaine de participants. Ils pourront alors rencontrer des gens de la région provenant du monde culturel, industriel en passant par le communautaire et le municipal. Les participants auront également la chance de pouvoir visiter des lieux culturels, des développements immobiliers, et des espaces de plein air de la MRC des Sources. « La région a beaucoup à offrir aux jeunes, et c’est intéressant de constater que les gens se mobilisent pour la faire découvrir. Ils seront reçus gratuitement tout au long de leur séjour » de préciser Alexandre Pellerin, agent du Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond.

Le séjour exploratoire dans la MRC des Sources, s’adresse aux personnes entre 18 et 35 ans, détenant une formation postsecondaire qui souhaitent venir s’installer ou qui résident depuis peu dans la MRC des Sources. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec M. Alexandre Pellerin, au 819-879-7667.