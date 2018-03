Une cinquième génération commence dans la grande famille de M.Fernand Saint-Laurent. Et oui, la petite Clarissa (2 mois), fille de Sandra Nadeau et Steven Grenier est venue au monde le 20 janvier 2018. Sur la photo, de droite à gauche, apparaît M.Fernand Saint-Laurent, Noëlla Saint-Laurent, Vicky Goyette, Sandra Nadeau et la jolie petite Clarissa Grenier.