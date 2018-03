L’âge n’arrêtera jamais l’imagination et la créativité d’une personne

Asbestos (GCA) – À 93 ans M.Lucien «Lou» Richard, une figure sportive emblématique fort bien connue dans la MRC des Sources, ne cessera jamais de nous impressionner par la grande qualité de ses multiples talents créatifs qu’il a su développer au fil du temps, pour occuper ses loisirs. À un âge fort vénérable, celui-ci a su m’impressionner autant par son accueil cordial et chaleureux, que par ses nombreux projets qu’il a su imaginer et créer de toute pièce au fil des années, chez lui dans sa maison.

À celui qui a débuté comme «coach» au hockey, auprès des jeunes, avant même la construction de l’aréna Connie Dion d’Asbestos en 1954, et ce durant plusieurs décennies. À celui également qui a été impliqué dans le baseball durant de très nombreuses années, et qui a d’ailleurs un stade de baseball à son nom.

Lors de mon récent passage chez lui, j’avais devant moi un homme encore très «vert» comme on dit souvent, très vivant, et aussi habité par de très nombreuses passions, qui sont toujours une immense source de vie pour lui. Père de 4 grands enfants, et d’une belle descendance de petits enfants et arrières petits-enfants, en fait avec lui on parle de 50 personnes, pour ce qui est de sa famille immédiate. Il est extrêmement fier de chacun des membres de sa famille. D’ailleurs depuis Noël2017, il a imaginé et concocté de toute pièce, une réplique à sa façon, du jeu télévisé de la «Poule aux œufs d’or». Et le jeu en question sera utilisé l’an prochain à Noël, lors d’une rencontre avec toute sa famille.