Mme Poule et le Lapin coquin ont réjouit les enfants et les parents

Windsor (RC) – À l’approche de la fête de Pâques, la Ville de Windsor et la Maison de la famille des Arbrisseaux souhaitaient atteindre le seuil des 100 inscriptions pour la première édition de la chasse aux cocos dédiée aux enfants et parents. L’évènement, qui avait lieu au Parc historique de la Poudrière durant l’avant-midi du 24 mars, a presque doublé l’objectif initial avec tout près de 180 enfants de 2 à 12 ans inscrits (176 exactement!).

À ce nombre s’ajoutaient les parents et grands-parents, les bénévoles, des membres du comité de la Famille et des Aînés, la maison des Arbrisseaux et les Services récréatifs. Faites-le compte et ça oscille environ de 360 à 400 personnes, sans oublier le stationnement à ras bord qui a nécessité une attention particulière à proximité de la rue Saint-Georges.

Des cocos partout!

Les enfants et parents étaient regroupés au belvédère du pavillon principal pour ensuite partir à la chasse sur les sentiers de la Poudrière. Sachant que le Lapin coquin avait dérobé les 1000 œufs de Mme Poule, les jeunes participants aidés de leurs parents ont travaillé très fort pour découvrir les cocos cachés. Une bonne part des participants ont fait leurs recherches près du Bâtiment et des sentiers avoisinants pour des récoltes abondantes.

Partenaire majeur de l’activité, le copropriétaire du Dépanneur Vidéo Renaud, Patrick Labrie, a largement supporté l’activité avec de nombreux chocolats de Pâques. De retour au pavillon principal, les enfants ont reçu des prix de présence et des tirages étaient au menu.

Présents à la fête, la mairesse Sylvie Bureau et le directeur des Loisirs David Lacoste ont souligné l’apport de la technicienne en loisirs, Danika St-Pierre. «Nous avons profité des Plaisirs d’hiver en février, sauf que le temps froid a été moins propice pour certaines activités. J’ai pensé qu’une chasse aux œufs pour les familles serait intéressante à l’approche de Pâques qui est habituellement moins froid. La directrice Marie-Claude Tardif et l’animatrice Célia Gaudreault de la Maison de la famille des Arbrisseaux ont tout de suite apprécié ma suggestion et c’est comme ça que l’activité a démarré», précise MmeSaint-Pierre.

À ces intervenants s’ajoutent les élus municipaux et membres de la Famille et Ainés: Ana Rosa Mariscal, Daniel Pelletier, Monique Pelletier, Solange Richard ainsi que le directeur de la Poudrière, Luc Cloutier. À cette première édition surprenante, MmePoule et le Lapin coquin devraient être de retour l’an prochain.