Meilleur accès à la piscine de l’Escale pour certaines personnes handicapées

Asbestos (GCA) – Grâce à l’organisme, «Défi Handicap des Sources» et ses partenaires, soit la Commission Scolaire des Sommets et la Ville d’Asbestos, des personnes à mobilité réduite, ou ayant d’autres types de handicaps particuliers, pourront maintenant avoir un meilleur accès à la piscine de l’Escale. Avec le levier spécial, les sauveteurs, et une préposée qualifiée récemment embauchée pour effectuer les manœuvres avec ledit appareil.

Comme me le mentionnait la coordonnatrice actuelle de l’organisme bénévole DHS (Défi Handicap des Sources), MmeHélène Ménard, bien que les gens puissent croire que la piscine soit pleinement accessible aux personnes handicapées, il en est tout autrement, puisque ça prend d’abord des ressources humaines (bénévoles pour l’ensemble), et de la coordination pour réussir à tenir l’activité piscine pour ses personnes.

Deux fois par mois le dimanche de 12h45 à 14h15, pour les mois d’avril, mai et juin, une plage horaire sera réservée aux personnes handicapées, juste avant le bain libre régulier de 14h30. L’inscription sera également possible sur place le 1er avril, mais «Défi Handicap des Sources» aura besoin de connaître les limitations du baigneur et son accompagnateur, car celui-ci devra aussi être présent dans l’eau. Il est également possible de s’inscrire par courriel à: direction.defihandicapsources @gmail.com

Les tarifs sont de 2$ par baigneurs et c’est gratuit pour l’accompagnateur qui est dans l’eau. La famille du baigneur doit fournir sa propre toile, c’est une question d’hygiène.

Défi Handicap des Sources est un organisme à but non lucratif dont la mission est de représenter les personnes ayant un handicap physique, intellectuel et trouble du spectre de l’autisme et de promouvoir leur intégration et leur participation à une vie active, et ce, avec la plus grande autonomie possible.