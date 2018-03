Délégation belge en visite dans la MRC des Sources

Asbestos (JL/GCA) – Dans le cadre de la visite officielle au Canada du roi et de la reine de Belgique, la MRC des Sources a reçu la visite de six délégués belges qui ont visité certaines entreprises de la région.

«Cette visite particulière visait d’abord un échange de pratiques et d’expertises en plus de montrer le potentiel économique de la région des Sources. La rencontre avait également pour but de solidifier les liens de coopération créés dans le cadre du dernier sommet sur les écomatériaux, en plus de porter un regard sur d’éventuelles associations», de préciser Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d’Asbestos.

Les six délégués ont été à même de constater la fibre entrepreneuriale du milieu, en effectuant une visite chez Nature Fibres, ainsi qu’au Centre d’innovation minière de la MRC des Sources. La délégation était accompagnée d’un représentant du Créneau Accord des bio-industries environnementales, d’un représentant du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et d’un entrepreneur estrien. Rappelons que la délégation a été accueillie par Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources, ainsi que par Frédéric Marcotte, directeur général de la MRC, et Marc Cantin, conseiller au développement économique de la MRC des Sources.