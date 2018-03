Projet « Chefs des Sources » le 27 mars

Asbestos (GCA) – Dans le but de permettre aux gens d’affaires du milieu de pouvoir développer davantage leurs entreprises. La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat de la MRC des Sources vient de lancer une invitation particulière aux gens d’affaires du milieu, afin de participer à une première rencontre thématique favorisant le partage de cas, et la discussion ouverte et franche entre chefs d’entreprises.

Le projet «Chefs» des Sources, a pour but principal de regrouper des dirigeants d’entreprises de la MRC en petits groupes de discussion, afin de pouvoir briser l’isolement, favoriser l’entraide et le partage de pistes de solutions et de façons de faire qui a fait ses preuves en entreprise.

Cette première rencontre qui se déroulera le mardi 27 mars à compter de 8h, à la Salle Madeleine Lamoureux de la MRC des Sources, sur la rue Chassé à Asbestos, a également pour but de vouloir augmenter le rendement et la bonne gestion en entreprise et/ou organisation.

La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat de la MRC des Sources, espère ainsi rejoindre des chefs d’entreprises, des gestionnaires, et des travailleurs autonomes provenant de tous les secteurs d’activités, comme le secteur commercial, les services, l’industriel/manufacturier, l’agriculture, les organismes communautaires et autres.

Pour de plus amples renseignements, ou encore, pour en savoir davantage sur le Projet «Chefs des Sources», on peut communiquer avec MmeRebecca Lemay Dostie, coordonnatrice à La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat de la MRC des Sources, soit par courriel à: info@ccedessources.com/ ou au 819 300-1484.