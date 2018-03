Souper cabane à sucre de la Fraternité intégration entraide d’Asbestos

Asbestos (GCA) – S’occupant principalement de réunir durant l’année, les personnes de tous âges ayant une déficience ou un handicap, afin de leur permettre d’avoir un beau moment de loisir et/ou une sortie tous ensemble. C’est lors du dernier week-end qu’a eu lieu le traditionnel rendez-vous «cabane à sucre» de ce regroupement qui englobe le vaste territoire de la MRC des Sources.

Fondé en 1972, cette organisation c’était donné comme mission au départ, de vouloir rassembler et briser l’isolement des personnes handicapées et/ou déficientes, qui à cette époque, passaient bien souvent leur vie entière à la maison, sortant qu’à de très rares occasions de chez eux. M.Yves Bourassa, le tout premier président de ce groupe, qui depuis toutes ses années, est toujours demeuré aussi actif et dynamique dans l’organisation constituée uniquement de bénévoles.

La Fraternité qui a 46 ans cette année a débuté bien modestement ses opérations au sous-sol de la vieille Église St-Isaac, qui était située sur le boulevard St-Luc. Ainsi elle offrait durant toute la semaine, des ateliers de jour en animation et expression, avec thématiques au programme, et ce pendant plusieurs années, en fait jusqu’à l’arrivée de différentes ressources comme l’Étincelle, dans la paroisse de St-Barnabé.

Depuis toutes ses années, l’organisation a pu poursuivre son œuvre de bienfaisance, grâce à des généreux donateurs tels que des personnes, commerces et organismes comme les Chevaliers de Colomb du Conseil2823, Centraide, des entreprises du milieu, la Ville d’Asbestos, et même de l’ancien Tournoi de hockey «Don Marcotte». Actuellement la Fraternité intégration entraide d’Asbestos, compte quelque 150 membres, dont l’âge peut varier de 7 ans et plus.

En terminant, rappelons la triste tragédie d’Eastman le 4 août 1978, qui avait alors décimé assez sérieusement ce regroupement à l’époque, avec la perte d’une quarantaine de membres.