St-Patrick : une parade appréciée de la population

Richmond (RC) – La fin de la semaine s’annonçait froide, mais les quelques degrés à la hausse et surtout le soleil ont permis à la population d’apprécier l’effort des membres de la Légion canadienne, des nombreux bénévoles qui se sont greffés aux commerces, organismes, écoles, entreprises et autres attractions

L’édition2018 du défilé de la St-Patrick est parmi celles qui ont retenu l’attention au cours des dernières années, particulièrement en ce qui a trait au nombre de chars allégoriques et des chevaux. Les VTT, les camions tous reluisants ont aussi agrémenté la parade, sans oublier la fanfare.

Ainsi, l’évènement annuel a reçu de bons commentaires des gens de la région de Richmond et de ceux et celles provenant de divers endroits qui étaient en bordure du trajet. Après le défilé, trois lieux de festivités se déroulaient à peu de distance au centre-ville de Richmond avec la musique de danse traditionnelle irlandaise et québécoise au Centre communautaire Sainte-Famille, l’Hôtel Grand Central avec la présence des Gars de saucisses et la Légion canadienne avec son après-midi de danse. Pour chacun de ces lieux, tous les gens ont apprécié la parade et le travail des bénévoles.