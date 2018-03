Demande pour la réduction de consommation d’eau potable à Danville

Danville (GCA) — La Municipalité a débuté depuis lundi, des travaux majeurs à son usine de filtration. Ces travaux qui sont rendus nécessaires s’échelonneront jusqu’au 6 avril prochain, afin de remplacer différentes composantes électriques et électroniques, ainsi que certaines des pompes qui sont actuellement en fonction.

Les autorités de Danville demandent donc à la population sa collaboration, dans le but de garantir le succès complet des présents travaux d’envergures, et afin de minimiser les possibles impacts sur la communauté. Il est donc demandé de bien vouloir réduire la consommation d’eau potable pendant la durée complète des travaux.

Pour ce faire, la population est donc invitée à remettre les travaux et autres opérations d’envergures, qui demanderaient une grosse consommation en eau, à une date ultérieure après le 6 avril prochain. De plus on demande aux gens de prendre des douches de 5 minutes ou moins durant cette période.

Il est à noter également que la pression de l’eau risque d’être plus basse durant la durée complète des travaux. Toutefois la qualité de l’eau potable ne s’en trouvera nullement affectée et/ou altérée pour autant.

Les autorités de la municipalité de Danville sont reconnaissantes pour la compréhension de chacun, en ce qui a trait aux efforts à faire durant toute cette période, pour la réduction de consommation d’eau potable. Si toutefois les gens ont besoins d’informations supplémentaires sur le sujet, une équipe demeure disponible pour répondre aux questions et commentaires à l’Hôtel de Ville de Danville, en «cas d’urgence», les gens peuvent appeler au: 819-839-2771