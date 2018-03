Un marché de Pâques au Marché Locavore de Racine

Racine - Le 24 mars prochain, entre 10h et 13h, le Marché Locavore organise son fameux marché de Pâques au Cochon tout Rond ( 192 route 222 Racine ).

Une occasion unique de faire vos provisions auprès de vos producteurs préférés. Seront présents la ferme Noëka avec ses pintades et ses poulets, l’École du 3 Rang avec son vin et ses liqueurs de toute sorte, Zone Orange et son argousier, la ferme les Péchés mouton et son agneau, le Blanc Maronnier avec ses raviolis et ses chocolats, les Herbes Orford, Au cœur du pain, Oliva et ses olives, Plaisirs gourmets et ses cafés, Daniel avec ses mets asiatiques et bien d’autres. Plus d’une vingtaine de producteurs vous attendent. De la tire d’érable sera offerte pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.