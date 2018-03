Une invitation pour les citoyens du Grand Valcourt

Valcourt – Dans le cadre des travaux de Valcourt 2030, les citoyens du Grand Valcourt sont invités à participer à un Grand Rendez-Vous, le mercredi 4 avril, à compter de 16h30. L’évènement, qui se tiendra au Musée de l’ingéniosité J.-A. Bombardier, a pour objectif de faire le bilan des travaux de Valcourt 2030 au cours de la dernière année et de permettre aux citoyens de venir partager leurs réflexions

L’animation, qui débutera à 17h, proposera une présentation de l’avancement des travaux des différents comités de travail. L’accent sera mis sur les projets réalisés et sur les citoyens impliqués dans leur réalisation, dont le Marché public de Valcourt. Tout au long de la soirée, les citoyens présents auront l’occasion de partager leurs avis sur les projets en cours et de poser leurs questions aux intervenants. Le conteur Donald Dubuc mettra la table de la soirée en proposant un conte sur ce que le passé a à nous offrir pour construire le monde de demain. Les citoyens sont invités à s’inscrire à l’événement via le site Eventbrite d’ici le 2 avril ou par courriel à l’adresse suivante : valcourt2030@outlook.com. Un repas sera offert sur place et un service de halte-garderie sera disponible sur réservation. L’évènement est gratuit et ouvert à tous, toutefois le nombre de places est limité.

Rappelons qu’au cours des Grands Rendez-Vous tenus en 2015, les citoyens avaient identifié quatre grands enjeux : l’attractivité et la rétention de la population, la diversification économique, la mise en valeur du milieu et la diversification de l’offre scolaire. Pour répondre à ces enjeux, un certain nombre de pistes d’action avaient également été proposées. Depuis 2016, quatre comités composés de citoyens travaillent à la concrétisation des idées, dont certaines ont déjà été réalisées.

Valcourt 2030 est une démarche concertée qui s’appuie sur la reconnaissance des talents et des forces vives déjà présentes au sein de la collectivité pour se mettre en action. Elle invite toutes les personnes intéressées, quel que soit leur origine, leur sexe ou leur âge à s’engager pour un futur meilleur. C’est une démarche englobante et démocratique, une volonté de la communauté de se prendre en charge maintenant pour des résultats à moyen et long terme.