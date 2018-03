Reconstruction du pont sur le chemin Craig qui enjambe la Nicolet Sud-Ouest

Danville (GCA) – Selon certaines sources d’information, le MTQ procéderait à partir de la prochaine saison estivale, à la reconstruction complète du pont du chemin Craig, entre Danville vers Tingwick et/ou le «petit Nicolet»/Nicolet-Falls). Ce qui ne sera certes pas sans créer certains problèmes au niveau de la déviation de la circulation locale dans ce secteur durant quelque temps.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre à ce jour, le pont sera refait au complet, il sera définitivement plus large, et le pont passera plus à gauche (en se référant comme si vous étiez sur le chemin Craig à partir de Danville en direction de Tingwick par exemple), et les deux voies seront à la même hauteur que le pont, contrairement à présentement.

Des achats de parcelles de terrains ont même déjà été effectués dans le secteur concerné, afin de procéder aux travaux. Reste à connaître maintenant à quel moment le tout débutera. Le pont actuel qui ne correspond plus aux normes en vigueur depuis fort longtemps a déjà été endommagé à plusieurs reprises, sans compter le nombre de fois où il a été fermé dans les dernières années, pour des réfections majeures obligatoires.

C’est un des ponts importants de Danville, qui connaît un fort achalandage de circulation chaque jour. Donc les avis et les annonces à ce sujet, sont à suivre.