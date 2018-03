La tire sur la neige au Carnaval du secteur Boudreau

Danville (GCA) – Ça commence un peu partout au niveau de plusieurs organismes du milieu. Les parties de «tire sur la neige». À chaque fois, je ne peux m’empêcher d’avoir l’impression de me rapprocher un peu plus du printemps à venir. Il me semble que c’est le signal parfait! Quoi qu’il en soit, nous pouvons espérer tout en nous régalant quand l’occasion se présente évidemment, comme ici sur cette photo prise lors du Carnaval du secteur Boudreau, dans Danville. Curieusement, personne ne s’est fait prier, afin de manger de la tire sur la neige. Petits et grands étaient au rendez-vous.