Un Carnaval qui rassemble petits et grands au Parc Marcel Grenier

Danville (GCA) – C’est toujours plus agréable lorsque Dame nature est au rendez-vous des activités. Bien que le vent nous provînt de loin lors de cette belle fête hivernale de quartier. Ça n’a jamais empêché les gens de se rassembler tous ensemble, tantôt autour du feu de foyer, qui pour l’occasion avait été prêté par son «cousin» du Carnaval des glaces de Danville. Où encore, lors du dîner pour déguster des hot-dogs en famille.

On a glissé à partir du monticule de neige créé de toute pièce pour l’occasion. Il y a également eu une course au trésor, les différents jeux d’habilité à l’extérieur, des rires, du plaisir et des amis(es) au rendez-vous. Faut dire que c’était la deuxième édition pour cette belle fête hivernale animée pour ce secteur de Danville, qui a permis de rejoindre et rassembler plus de 150 résidents du coin. Un très beau moment, que le Comité de citoyens organisateurs a pu savourer avec grand bonheur.

En plus, la cabane à sucre est allée à la rencontre de ce beau monde. Tous ont donc pu se régaler tout en se sucrant le bec à volonté. Beaucoup de plaisir pour la très grande majorité des jeunes familles qui ont pu faire acte de présence, lors de ce Carnaval de quartier. Il ne serait donc pas surprenant d’ailleurs, que les résidents de Danville secteur Boudreau, puisse revoir une prochaine édition de la fête.