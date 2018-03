Un autre succès pour l’Encan vert au profit de la St-Patrick

Richmond (RC) – Plus de 100 pièces, objets et articles divers ont été preneurs parmi les personnes rassemblées à la grande salle de la Légion canadienne dont l’espace était bien rempli. L’Encan vert a démarré les festivités durant l’après-midi du samedi 3 mars, de nouveau pour appuyer financièrement la Société St-Patrick de Richmond et la région.

Pour une 28e année consécutive, la grande dame de l’Encan vert, Elsie Kerr, était présente avec son équipe de bénévoles. «Les années passent vite, mais je suis heureuse que cet évènement continue pour encourager la St-Patrick et de s’amuser tous ensemble», considère MmeKerr.

Encore cette année, les bénévoles du comité de l’Encan vert ont été généreux de leur temps parmi lesquels Debbie Knowles-Johnston, Suzanne Nault, Patricia Bergeron, incluant le président de la Légion et conseiller municipal de Richmond, Charles Mallette, qui ont pris de leur temps pour dénicher ici et là objet.

Parmi d’autres visages bien connus, Brian Barry des Services d’encan BSB était sur place depuis les premières années qui s’additionnent depuis jusqu’à la présente année. Lors de l’encan du 3 mars, M.Barry pouvait compter de nouveau sur Pete Côté qui est présent depuis 1979.

À travers la centaine d’articles divers de bonne qualité et quelques autres objets qui ont fait rire les participants, de belles pièces ont été retenues dont un banc de bois, une chaise Adirondack et des produits. De plus, deux femmes de la région ont contribué à l’encan. Il s’agit de l’artiste Sandra Picken Roberts qui a remis une plaque sur ardoise peinte à la main, ainsi qu’un bijou confectionné par Lorraine L. Poirier provenant de la Bijouterie W. Poirier.

L’Encan vert a débuté de belle façon les festivités de la St-Patrick. À la fin de l’après-midi, le souper de corned-beef se tenait à l’Hôtel Grand Central. Par la suite, les activités se poursuivront durant la prochaine fin de semaine.