Réussite pour la collecte de sang de Domtar

Windsor – Héma-Québec était de retour le 20 février au Centre régional du Bel-Âge, cette fois pour la collecte annuelle de Domtar, en collaboration avec les Filles d’Isabelle. Avec pour but 90 donneurs, c’est un total de 95 personnes qui a été atteint, dont six nouveaux donneurs. Parmi les volontaires qui ont contribué à la réussite, un résidant du Domaine des Copains à Val-Joli et employé de l’entretien des bâtiments à la Domtar, Jean-Claude Maurice cumule une quarantaine de dons de sang étalés environ deux fois par année, ce qui est un bel appui pour Héma-Québec. Sur la photo, M. Maurice est entouré à partir de la gauche des Filles Doris King, Pierrette Corriveau, Lise Raîche, Providence Cloutier (conseillère principale aux communications chez Domtar), Madeleine Ouellette, Jocelyne Bégin et Monique Morin.