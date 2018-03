Paroisse Saint-Philippe : un objectif de 100 000 $ pour la CVA

Windsor (RC) – Le conseil de la Fabrique Saint-Philippe a posté récemment dans les domiciles de Windsor le feuillet de sa campagne de financement annuelle. La Contribution volontaire annuelle est la principale source de revenus qui permet de subvenir aux dépenses qui s’élèvent à environ 150000$ par année. L’objectif de la campagne est fixé à 100000$.

Le conseil de Fabrique précise que les dons provenant des paroissiens, de la population, des gens d’affaires et bienfaiteurs sont presque essentiellement les sources permettant d’assumer les finances et l’entretien de l’église à laquelle ce greffe le presbytère. Aux trois personnes salariées s’ajoute l’équipe de bénévoles permettant d’appuyer les efforts la Fabrique.

«Nous n’avons pratiquement aucun autre revenu que vos dons; alors, nous comptons vraiment sur vous, que vous soyez pratiquant ou non. Un jour, peut-être, vous aurez besoin de cette église, mais surtout d’un prêtre ou d’un diacre, que ce soit pour un baptême, un mariage ou les funérailles de l’un des vôtres. (…) Votre église que vous aviez tant souhaité voir renaître après l’incendie est un lieu de culte et de rassemblement qui vous appartient chers paroissiens. En tant que catholiques, nous sommes persuadés que vous ferez plus que votre part», mentionne le message du Conseil de la Fabrique Saint-Philippe.

Le feuillet livré par la poste pour la CVA permet à la fois d’indiquer les modes de paiement par chèque ou argent comptant, incluant les dons et legs testamentaires et reçus d’impôt. De plus, le feuillet indique les dépenses et revenus pour l’année2018 ainsi que les services de la paroisse.

Le conseil de Fabrique regroupe Gilles Morissette, président; Clément Croteau, prêtre et administrateur; Marcel Bergeron, secrétaire et les marguilliers et marguillières Marc-André Coulombe, Giselle Duval, Suzanne Grimard, René Nicol et Bernard Tremblay.