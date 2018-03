L’Opti-Génies à l’étape de la finale de zone

Windsor (RC) – Voici des jeunes fiers d’avoir remporté la première étape de l’Opti-Génies 2017-2018. Mahalia Lebon était absente lors de cette première rencontre, mais pourra participer aux autres confrontations de l’équipe lors de la finale de zone et celle du District Sud du Québec.

Le club Optimiste de Windsor est heureux de la performance de ces jeunes qui se présenteront à la finale de zone en mars à Valcourt. Pour se qualifier, ils ont dû répondre à deux questionnaires de 50 items portant sur différents sujets: Sports et loisirs, Univers social, Art et divertissement, Science et technologie, Dictionnaire et Méli-mélo. «Ils ont été les plus rapides et ont donné des réponses justes. Nous saurons les suivre dans cette belle aventure», mentionne André Houle, responsable de l’activité.