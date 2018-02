La Ville de Windsor soutient le Centre d’action bénévole et Action Partage

Windsor (RC) – Cette année encore, la Ville de Windsor a choisi de soutenir financièrement le Centre d’action bénévole (CAB) et l’organisme Action Partage. Présente à l’hôtel de ville le 15 février, la mairesse Sylvie Bureau a remis deux chèques, l’un à la directrice générale du CAB, Manon Labrie, et l’autre au président d’Action Partage, André Cloutier.

«Parce qu’ils sont au cœur même du tissu social de notre communauté, la Ville de Windsor est fière de soutenir ces deux organismes. Parmi les responsabilités de la Ville, il y a un rôle de soutien envers ses citoyens, ainsi nous partageons les valeurs de solidarité et d’entraide mises de l’avant par le CAB et Action Partage. Grâce à leurs actions, notre collectivité s’en trouve enrichie et plus soudée», a affirmé MmeBureau.

Une contribution de 3000$ a été remise au CAB de la région de Windsor pour l’organisation de leur souper des bénévoles du 19 avril prochain. En encourageant la participation bénévole, le centre bénévole soutient les proches aidants et les personnes souffrantes du cancer. Les services d’aide alimentaire, de clinique d’impôts, de soutien à domicile, ou encore la mobilisation vers des activités physiques et culturelles, sont rendus possibles grâce à la centaine de personnes qui donnent de leur temps et qui sont coordonnées par l’équipe du CAB de Windsor.

Action Partage Windsor, qui existe depuis plus de 35 ans est un organisme caritatif qui appuie les familles et les personnes de la région. L’organisme offre, entre autres, de l’aide alimentaire et vestimentaire. La contribution de 2000$ de la Ville de Windsor, ainsi que les revenus de leur friperie située au sous-sol du bâtiment des Chevaliers de Colomb assurent le maintien des services, mais surtout contribuent à aider la collectivité.

La Ville encourage les citoyens, qui voudraient donner du temps ou des biens, à ne pas hésiter à contacter le Centre d’action bénévole (819 845-5522) et Action Partage (819 845-4822).