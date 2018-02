Richmond consulte ses citoyens dans le cadre de la démarche MADA

Richmond (RC) – Le comité de pilotage de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) invite les gens préoccupés par le mieux-être des aînés à prendre part à une vaste consultation publique. L’initiative se tiendra le dimanche 25 février, dès 13h30, au centre communautaire situé au 820, rue Gouin.

La participation citoyenne est essentielle pour que la ville puisse dégager une vision claire de la réalité de ses aînés. Ainsi, il sera possible pour les participants de faire connaître leurs besoins dans le cadre de cet évènement. Ce sera l’occasion pour les aînés de s’exprimer sur divers sujets tels que la sécurité du milieu, l’aménagement urbain, l’environnement de vie et les infrastructures; les transports, l’habitation, les loisirs, la participation citoyenne, les services de santé et les communications.

«C’est une démarche très intéressante qui se fait en toute collégialité avec les citoyens afin de garder actifs nos aînés et tenter de leur rendre la vie plus facile dans la communauté», précise la présidente du comité de pilotage et conseillère municipale responsable du dossier des aînés, Céline Bourbeau.

Une démarche importante

Amorcée le printemps dernier, la démarche connaîtra son apogée à la fin de 2018 avec l’adoption par le conseil municipal de la Politique des aînés. «L’opinion de tous est cruciale dans cette démarche, car elle conduira le comité de pilotage à prendre des décisions et des orientations quant aux actions à venir pour les cinq prochaines années», ajoute MmeBourbeau. Le comité de pilotage, formé d’une douzaine de personnes issues du milieu des aînés, espère donc recueillir l’opinion d’un grand nombre de personnes.

Rappelons que la Ville de Richmond a obtenu une contribution financière maximale de 12000$ de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Francine Charbonneau, pour mener à bien cette consultation qui mènera à l’adoption par le conseil de ville d’une politique des aînés.