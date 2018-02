Une température parfaite pour le Carnaval de Saint-François

Saint-François (RC) – Tout au long de la dernière fin de semaine, la population de Saint-François et des municipalités avoisinantes a occupé le terrain de balle du parc des Pionniers. Comme le souhaitait le comité des Loisirs, les familles étaient nombreuses, à la fois au parc, au centre communautaire, à la patinoire de l’école et à celle du lac Tomcod bien gelée. Pour l’édition2018, la réussite du carnaval résulte en grande partie de la température, suffisamment froide avec une bonne couverture de neige et du temps clair.

Au nombre des activités au programme des festivités du 15 au 17 février, la piscine gonflable a attiré les participants qui ont apprécié la nouveauté et le contexte. Parmi eux, le député du comté de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes était présent samedi avec sa conjointe, Catherine Lacoste, afin de saluer les festivaliers. Quant à la piscine, M.Rayes a choisi de se méfier du chaud et du froid extrême, d’autant que les sorties à l’extérieur sont nombreuses. Il a en va du maire de Saint-François, Gérard Messier, qui relevait d’un rhume carabiné. De quoi retenir un hiver passablement froid.

Fait à noter au sujet de la piscine, René Couture, président de l’entreprise Séquoia Industries à Saint-Denis-de-Brompton, était sur place pour assurer la chaleur extrême de la piscine à partir de la bioénergie produite à partir de la biomasse, ce qui a l’avantage d’abaisser les gaz à effet de serre.

Remise d’un défibrillateur

Durant l’après-midi de samedi, Jacynthe Bourget, attachée politique de la députée du comté de Richmond, Karine Vallières, a remis un défibrillateur externe automatique (DEA) à la Municipalité. Cette remise coïncidait au passage de M.Rayes qui a veillé en mars dernier à équiper tous les véhicules de la Gendarmerie royale de DEA.

Le tournoi de hockey Desjardins des adolescents, les jeux gonflables et les glissades qui ont attiré plusieurs enfants; le patinage sur le lac, les balades en traîneaux, la zone des tout-petits, la Zumba, le popcorn, la tire sur neige et autres activités ont contribué à des Plaisirs d’hiver concocté par les Loisirs de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

À cette programmation s’ajoutaient le repas communautaire en début de soirée et les feux d’artifice de la firme FAE, présentés par Axion et la Municipalité, qui a de nouveau atteint de près les feux de la Fête nationale. Pour l’après-midi, un bingo avait lieu au centre communautaire. L’édition2018 a regroupé plus 50 partenaires, commerces et entreprises.