L’AFEAS de Wotton, une organisation bien présente dans son milieu

Wotton (GCA) – Fondé en 1966, au même moment où cette organisation prenait son envol à travers l’ensemble des régions du Québec. Cette association féminine d’éducation et d’action social à Wotton, a su très bien traverser le temps, tout en prenant cette place qu’il lui revient, et en sachant bien s’adapter de façon dynamique, face aux besoins de la gente féminine de son milieu.

Composé présentement d’une vingtaine de membres dont l’âge varie de 20 à 90 ans, cette organisation intergénération est toujours partante lors des grands happenings dans la communauté de Wotton. Ainsi sur une base annuelle on peut les rencontrer sur différents sites, comme le week-end dernier lors du carnaval de l’endroit, ou elles ont «sauvé des vies», en opérant bénévolement la cantine maison du Centre multifonctionnel, avec évidemment de la nourriture maison entre autres.

Lors de mes échanges avec la secrétaire de cette section locale, MmePierrette Poirier, j’ai pu comprendre qu’annuellement, l’AFEAS en plus du carnaval où l’on tient la cantine depuis plusieurs années, cette organisation s’implique au Festival country avec ses desserts «maison», qui s’envole toujours comme des petits pains chauds. Et que c’est eux également, qui une fois l’an organise en avril, la faneuse soirée mérite et reconnaissance aux bénévoles du milieu.

Bravo mesdames, pour votre service et cette présence au cœur des gens de Wotton, ainsi que pour cette belle collaboration à la vie active et au rayonnement de votre milieu.