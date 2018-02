Des pompiers de la Régie près pour des interventions hors-route

Saint-François – Au cours des dernières semaines, des groupes de pompiers ont procédé à des pratiques sur l’eau ainsi que sur des portions de terrains hors routes. Ces activités, dont certaines se déroulaient par temps glacial, permettent de maintenir et accroitre les acquis en matière de sauvetage. À l’usage du bateau nautique s’ajoute sur cette photo le VTT adapté aux besoins de la Régie et la douzaine de pompiers, dont le chef des opérations, Pierre Milhomme, et le capitaine Carl Bourget, qui participaient récemment à une pratique. (RC)