La Loge maçonnique St-Francis fait un don à Défi handicap des Sources

MRC des Sources (GCA) – C’est un montant de 3750$ que vient de recevoir cette organisation communautaire de la MRC des Sources. Qui a pour objectif principal de représenter les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, ou un trouble du spectre de l’autisme-TSA (anciennement TED), ainsi que leurs proches.

Défi handicap des Sources, doit toujours veiller à la promotion, l’intégration et la participation sociale de ces personnes dans leurs milieux de vie respectifs, en favorisant du mieux possible leur épanouissement. L’organisme est situé à Asbestos, sur le boulevard Simoneau.

Annuellement les groupes de francs-maçons des différentes Loges du Québec, aide et soutienne financièrement des projets visant l’entraide dans une communauté de leur district, et ils sont appuyés par le fonds maçonnique de la province dans laquelle il se trouve. Ainsi le district St-Francis a donc recueilli un montant de 2,500$, ce à quoi le fonds maçonnique du Québec a ajouté une somme de 1 250$.

Le district a toujours comme but d’encourager une organisation locale, afin qu’elle puisse bénéficier d’un appui financier. De ce fait la Loge St-Francis qui est située à Richmond, a choisi d’aider cette année, l’organisme Défi handicap des Sources. Une organisation dédiée à représenter les personnes handicapées et leurs aidants, pour leur permettre des occasions de répits, tout en maintenant une vie active avec le plus d’autonomie possible, sur le territoire de la MRC des Sources.