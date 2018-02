C’est le temps de s’inscrire aux Congés en folie

Windsor (RC) – Les Services récréatifs de la Ville de Windsor invitent les enfants de 5 à 12 ans à s’inscrire aux Congés en folie organisée qui se tiendra du 5 au 9 mars prochain dans le cadre de la semaine de relâche scolaire.

La programmation regroupera des glissades, du patinage, divers sports, activités artistiques autres volets. Les activités se dérouleront principalement à la salle des Sportifs du Centre J.A.-Lemay, de 7h à 17h30, du lundi au vendredi. Les enfants sont invités à venir s’amuser avec les animateurs du Service d’animation estivale.

Il est possible de s’inscrire pour toute la semaine ou pour une ou des journées plus précisément. Il y aura aussi des tarifs réduits pour les deuxième et troisième enfants d’une même famille. Les parents ont jusqu’au 23 février pour inscrire leur enfant. Après cette date, les inscriptions seront limitées aux places disponibles.

Pour les parents qui veulent inscrire leurs enfants, communiquez avec Danika St-Pierre, technicienne en loisirs à la Ville de Windsor au 819 845-7888, poste 221.