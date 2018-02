Initiation au camping d’hiver au Parc régional du Mont-Ham

Ham-Sud (GCA) – C’est dans le cadre de son tout premier «Festival célébrons l’hiver» du 23 au 25 février prochain, que les gens d’ici et d’ailleurs, sont cordialement invités à vivre une expérience hivernale bien particulière. Le tout se déroulera dans le cadre d’une initiation aux joies du camping d’hiver. C’est M.Pierre Beauregard, un guide connu et chevronné, à la fois conseiller et consultant, qui possède une feuille de route de plus de 30 ans d’expérience, et une profonde passion en la matière, qui animera cette initiation au camping d’hiver, sur le site enchanteur du Mont-Ham.

Lors d’une entrevue, M.Beauregard me confiait que cette expérience terrain sera orienté plus spécifiquement pour les débutants. En fait ceux qui veulent, mais n’ose pas par inconfort, par peur parfois, ou encore, par crainte dans certains cas. Afin de s’assurer que les participants puissent vivre de façon optimale cette très belle expérience sur le terrain, une formation-conférence d’un peu plus d’une heure, préparatoire à l’expérience, et ayant également pour but de bien répondre aux multiples points d’interrogation et les possibles appréhensions de l’auditoire présent, sera dispensée au départ dans la grande salle du chalet de services du Mont-Ham.

Selon le guide-conseiller Pierre Beauregard, il ne serait pas étonnant qu’au terme de cette initiation hivernale de base, que les participants à cette grande première, puisse développer le goût de refaire du camping d’hiver. L’important dans ce genre d’essai, c’est que ça soit confortable, convivial et fort agréable pour chacun. Pour M.Beauregard, il est également primordial que le tout puisse être vécu avec un encadrement dès plus sécuritaire.

Rappelons que cette initiation de base au camping d’hiver avec un couché sur place dans la nuit du samedi le 24, au dimanche 25 février prochain, se déroulera au bas de la montagne, pas tellement loin du chalet de services. Il est à noter que le nombre de places est limité au coût de 25$ pour les membres, et de 35$ pour les non-membres. Il faut absolument s’inscrire au: 819-828-3608 soit au Parc régional du Mont-Ham.