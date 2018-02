Un spa extérieur au carnaval Plaisirs d’hiver de St-François

Saint-François (RC) – Le comité des Loisirs de Saint-François-Xavier-de-Brompton innove encore cette année pour son carnaval d’hiver avec l’installation d’une piscine de 18 pieds chauffée à une température de plus de 100 degrés. Cette attraction aura lieu le samedi 17 février, de 13h à 21h, au parc municipal des Pionniers.

En collaboration avec Piscine et spas Trévi de Sherbrooke et de Séquoia Industries de Saint-Denis-de-Brompton, la piscine extérieure sera accessible aux adultes et aux jeunes de 5 à 12 ans qui doivent être accompagnés d’un adulte. Chaque participant doit apporter un maillot et une serviette. Un emplacement chauffé sera disponible pour les changements vestimentaires. Pour chaque participant, le coût est de 5$ pour une période de 20 minutes. L’achat des billets débutera dès 13h et il est à prévoir certains délais si l’achalandage est accru.

Présence des députés et du maire

Les organiseurs auront la chance de recevoir Alain Rayes, qui viendra faire une saucette vers 15h. Le maire de Saint-François, Gérard Messier, se joindra aussi aux festivaliers en faisant sa saucette à 16h. D’autres conseillers municipaux seront aussi présents au cours de la journée.

Pour sa part, la députée du comté de Richmond, Karine Vallières, viendra remettre à la Municipalité un défibrillateur portatif lors du souper spaghetti du carnaval le samedi.