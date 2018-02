Les pompiers de St-Camille logent maintenant dans un nouveau bâtiment

St-Camille (GCA) – Depuis quelques semaines déjà, la brigade a un nouveau pignon sur rue à l’entrée de la municipalité sur la rue Desrivières ou 216. Actuellement on s’affaire à compléter l’aménagement intérieur du bâtiment, afin d’être plus fonctionnel et répondre davantage aux besoins du personnel du service.

La bâtisse acquise récemment au coût de 170000$, servira principalement de Garage municipal, dans la partie arrière du garage, afin de pouvoir maintenant regrouper en un seul endroit, les différents équipements qui servent aux travaux dans la municipalité.

L’ancien garage qui abritait jusqu’à tout récemment le poste des pompiers ne correspondait vraiment plus aux normes et exigences actuelles pour les besoins d’un département des incendies. Avec ses nouvelles installations beaucoup plus fonctionnelles et centrales, le personnel du SSI de St-Camille est fort heureux de cette acquisition, qui logera prochainement (mars ou avril prochain), le tout nouveau camion pompe-citerne du service.